Промсвязьбанк уезжает из Москвы. Назван город новой регистрации

Промсвязьбанк и его отдельные дочерние компании, входящие в экосистему нефинансовых сервисов банка, меняют юридическую и налоговую регистрацию с Москвы на Ярославль. Кроме того, на новое место работы и жительства в Ярославль ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке пояснили, что решение принято «в рамках содействия формированию благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ярославской области, а также в целях создания новой инфраструктуры банковского обслуживания в регионе». В ПСБ рассчитывают, что переезд пройдет комфортно для сотрудников и членов их семей, и пообещали создать для них на новом месте необходимую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты — детский сад, школу, поликлинику, провести благоустройство прилегающих общественных пространств.



«ПСБ сегодня — один из крупнейших работодателей России, и уже сейчас около 2 тысяч человек работают в Ярославской области, обеспечивая как клиентское обслуживание в офисах на территории всего региона, так и сопровождение клиентских операций. Частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, ведь наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально значимые проекты региона», — заявил глава ПСБ Петр Фрадков.



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