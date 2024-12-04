Инфляция ускоряется: рост цен превысил отметку 9%

Инфляция в России с 26 ноября по 2 декабря 2024 года составила 0,50%, значительно увеличившись по сравнению с предыдущей неделей (0,36%). Согласно данным Минэкономразвития, в годовом выражении цены выросли на 9,07% (8,78% неделей ранее).

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,68%. Как и неделей ранее, активнее всего дорожает плодоовощная продукция (3,57%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен зафиксированы на уровне 0,43%. Замедлился рост цен на свинину, баранину, хлеб и хлебобулочные изделия. По-прежнему дешевел сахар (минус 0,14%).

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,30%. Электро- и бытовые приборы подорожали на 0,56%. Возобновилось снижение цен на строительные материалы (минус 0,03%).

В секторе услуг продолжили дешеветь санаторно-оздоровительные услуги, а также услуги гостиниц. Снизились темпы роста цен на бытовые услуги.

В условиях высокой инфляции одним из инструментов для сбережения средств являются банковские депозиты. Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.

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