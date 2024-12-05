В Госдуме предложили выплатить россиянам по 10 тысяч рублей к Новому году

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой установить разовую выплату «Новогодний семейный бюджет», сообщает РИА Новости. Согласно документу, предлагается выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и пенсионерам.

«В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам», — указано в обращении.

По словам Чернышова, в конце года в бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, к примеру, по итогам 2023 года было возвращено 603,5 млрд рублей.

Дополнительная поддержка поможет гражданам справиться с подготовкой к празднику и покупкой подарков и станет проявлением заботы государства о тех россиянах, кто особенно нуждается в поддержке, подчеркнул вице-спикер Госдумы. По его словам, инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан, число которых увеличивается в преддверии Нового года.

«В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — сказал Чернышов.

Инфляция в России за неделю с 26 ноября по 2 декабря 2024 года составила 0,5%, значительно увеличившись по сравнению с предыдущей неделей (0,36%). Согласно данным Минэкономразвития, в годовом выражении цены выросли на 9,07% (8,78% неделей ранее).

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