Как ЦБ поступит с ключевой ставкой и что будет с вкладами: ответ эксперта

Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику на фоне сохраняющейся высокой инфляции и устойчивых инфляционных ожиданий, прогнозирует заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин в комментарии для Банки.ру.

«Уровень инфляции, выросший к началу декабря, согласно данным Минэкономразвития, до 9,07%, существенно превышает целевой показатель Банка России в 4%. При этом инфляционные ожидания населения в ноябре находились на максимальной в текущем году отметке в 13,4%», — обращает внимание Шамин.

Кроме того, отмечает эксперт, добавился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля ниже отметки 100 за доллар.

«В таких условиях повышение ключевой ставки может стать необходимой мерой для стабилизации курса национальной валюты и контроля над ценовой стабильностью. Поэтому полагаем, что повышение ключевой ставки в декабре до 22–23% практически неизбежно», — говорит он.

Если Банк России пойдет на этот шаг, как того ожидает рынок, шансы на смягчение денежно-кредитной политики в начале 2025 года будут минимальными, добавляет Шамин.

«Скорее всего, цикл снижения ставки начнется не раньше середины следующего года и только при условии устойчивого замедления инфляции, что неоднократно подчеркивал Банк России», — предполагает эксперт.

Что будет со ставками

Доходность банковских вкладов, по словам Шамина, продолжит расти.

«Многие банки, предвидя ужесточение политики, уже скорректировали условия по своим продуктам, но в целом повышение ключевой ставки на 1–2 процентных пункта может привести к дополнительному росту доходности в среднем еще на 1,5–2%. Традиционно конец года — это горячий сезон для рынка вкладов, характеризующийся акционными предложениями и высокими ставками. Банки стремятся привлечь новых клиентов, удержать текущих вкладчиков с оканчивающимися депозитами и компенсировать снижение объемов привлечения в январе», — заключает он.

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