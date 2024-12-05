ЦМРБанк запустил вклад «Новогодний процент» со ставкой до 22,8%

Наиболее выгодные условия доступны при внесении суммы от 50 000 рублей и сроке размещения средств на 181 день.

Процентные ставки зависят от срока вклада, который может составлять от 91 до 367 дней.

Открыть вклад можно через приложение «ЦМР Онлайн» или в офисах банка, где специалисты готовы ответить на все вопросы и помогут с выбором.

Актуальные ставки по вкладам можно узнать на сайте банка в разделе «Вклады» или по телефону контактного центра 8 800 23-44-300 (круглосуточно).

Справка: ЦМРБанк (ООО) является участником системы обязательного страхования вкладов Российской Федерации. Возмещение по страховому случаю для вкладов ЦМРБанк (ООО) предусмотрено в размере 100% от суммы, но не более 1 400 000 рублей.

Универсальная лицензия Банка России № 3531 от 17 ноября 2022 года, свидетельство участника системы обязательного страхования вкладов № 1016.