Костин дал прогноз по курсу рубля

Резкий подъем курса доллара, когда он достигал 114 рублей, был эмоциональным. Это произошло на фоне введения санкций против Газпромбанка и победы Дональда Трампа на выборах президента США, рассказал в интервью RT председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Курс перевалил за 100 довольно сильно и достигал, по-моему, 110, даже больше – 114, но сейчас он колеблется в районе 104–105 рублей. Это говорит о том, что все-таки всплеск доллара был отчасти эмоциональным, так как санкции затронули, в частности, Газпромбанк, а он оставался нашим окном в западный мир с точки зрения расчетов и торговли энергетическими товарами. Это был первый фактор повышения курса. Второй фактор – это то, что после победы Трампа доллар вообще укрепился по отношению ко всем валютам, не только к нашей», – сказал Костин.

По мнению главы ВТБ, в следующем году курс доллара будет оставаться на отметке 105–106 рублей, оснований для его дальнейшего роста нет.

«У нас профицит платежного баланса. Конечно, еще и цены на нефть будут влиять, и наш бюджет. Пока что мы прогнозируем, что цены на нефть будут несколько ниже, чем в этом году, но все равно продолжат оставаться достаточно высокими для того, чтобы обеспечить необходимые доходы бюджета», – пояснил Костин.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,2361 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, банки предлагают привлекательные ставки по депозитам.