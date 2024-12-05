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Костин дал прогноз по курсу рубля

Дата публикации: 05.12.2024 16:14 Обновлено: 10.12.2024 10:50
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Время прочтения: 2 минуты
Костин дал прогноз по курсу рубля
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Резкий подъем курса доллара, когда он достигал 114 рублей, был эмоциональным. Это произошло на фоне введения санкций против Газпромбанка и победы Дональда Трампа на выборах президента США, рассказал в интервью RT председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Курс перевалил за 100 довольно сильно и достигал, по-моему, 110, даже больше – 114, но сейчас он колеблется в районе 104–105 рублей. Это говорит о том, что все-таки всплеск доллара был отчасти эмоциональным, так как санкции затронули, в частности, Газпромбанк, а он оставался нашим окном в западный мир с точки зрения расчетов и торговли энергетическими товарами. Это был первый фактор повышения курса. Второй фактор – это то, что после победы Трампа доллар вообще укрепился по отношению ко всем валютам, не только к нашей», – сказал Костин. 

Текущие курсы обмена валют в банках

По мнению главы ВТБ, в следующем году курс доллара будет оставаться на отметке 105–106 рублей, оснований для его дальнейшего роста нет.  

«У нас профицит платежного баланса. Конечно, еще и цены на нефть будут влиять, и наш бюджет. Пока что мы прогнозируем, что цены на нефть будут несколько ниже, чем в этом году, но все равно продолжат оставаться достаточно высокими для того, чтобы обеспечить необходимые доходы бюджета», – пояснил Костин. 

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,2361 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. 

Для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, банки предлагают привлекательные ставки по депозитам.

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Теги: Андрей Костин
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