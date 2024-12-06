Названы пять накопительных счетов со ставками не ниже 24% годовых

На Банки.ру появилась подборка накопительных счетов с приветственными ставками не ниже 24% годовых. Ряд банков дают ее на первые два месяца, некоторые — на три, но у всех для получения максимальной доходности нужно быть новым клиентом или разместить на депозите новые средства.

Важным фактором при выборе накопительного счета является принцип начисления процентов, отмечает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Можно выделить два — на минимальный остаток и на ежедневный остаток. Выбор окажет влияние на доходность как в рамках промопериода, так и при дальнейшем использовании накопительного счета.

Сумма: от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Ставка: первые два месяца — 24% годовых, с третьего месяца — 4%.

Проценты начисляются на минимальный остаток на счете за месяц, выплачиваются ежемесячно.

Сумма: от 1000 до 1 млн рублей.

Ставка: первые три месяца — 24% годовых, с четвертого месяца — 18%.

Проценты начисляются на минимальный остаток за месяц, выплачиваются ежемесячно.

Сумма: от 5000 до 1,5 млн рублей.

Ставка: первые два месяца — 24% годовых, с третьего месяца — 10%.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка по счету, выплачиваются ежемесячно.

Сумма: от 1 рубля до 1 млн рублей.

Ставка: первые два месяца — 24% годовых, с третьего месяца — 19%.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка, находящегося на счете в расчетном периоде, и выплачиваются ежемесячно.

Сумма: от 1 рубля до 1 млн рублей.

Ставка: первые два месяца — 24% годовых, с третьего месяца — 19%.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка, находящегося на счете в расчетном периоде, и выплачиваются ежемесячно.

Подробнее с условиями по каждому накопительному счету можно ознакомиться здесь.