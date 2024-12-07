Рекордная индексация пенсий и сумма для комфортной жизни. Социальные новости недели

🔶 Индексация пенсий в 2025 году: кто получит рекордную прибавку.

🔶 Индексации недостаточно: какая пенсия нужна для комфортной жизни.

🔶 В Госдуме предложили выплатить россиянам по 10 тысяч рублей к Новому году.

🔶 Работодатели ответили, ждать ли россиянам внеочередной индексации зарплат.

🔶 Россиянам рассказали, когда они смогут забрать пенсионные накопления.

🔶 «Билайн» предупредил о новой опасности в Telegram.

🔶 Инфляция ускоряется: рост цен превысил отметку 9%.

🔶 Москвичам повысят минимальную пенсию с городской доплатой.