Все новости

Рекордная индексация пенсий и сумма для комфортной жизни. Социальные новости недели

Дата публикации: 07.12.2024 16:00
83 996
Время прочтения: 1 минута
Рекордная индексация пенсий и сумма для комфортной жизни. Социальные новости недели
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

🔶 Индексация пенсий в 2025 году: кто получит рекордную прибавку.

🔶 Индексации недостаточно: какая пенсия нужна для комфортной жизни.

🔶 В Госдуме предложили выплатить россиянам по 10 тысяч рублей к Новому году.

🔶 Работодатели ответили, ждать ли россиянам внеочередной индексации зарплат.

🔶 Россиянам рассказали, когда они смогут забрать пенсионные накопления.

🔶 «Билайн» предупредил о новой опасности в Telegram.

🔶 Инфляция ускоряется: рост цен превысил отметку 9%.

🔶 Москвичам повысят минимальную пенсию с городской доплатой.

Первый займ без процентов
Получите деньги на карту за 5 минут без справок и долгих проверок
Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме