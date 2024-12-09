Молодежь нашла замену банковским кредитам

Молодежь стала чаще обращаться за микрозаймами: по данным Национального бюро кредитных историй, за десять месяцев 2024 года доля молодых людей до 30 лет в структуре выданных микрозаймов выросла на 3,6 процентного пункта, достигнув 41,4%. В январе – октябре 2023-го молодежь составляла 37,8% заемщиков МФО.

Доли всех остальных возрастных групп, напротив, сократились. Больше всего снизилась доля заемщиков старше 50 лет – на 2,8 п. п. до 10,8%. Граждане в возрасте от 30 до 40 лет потеряли в 2024 году 0,5 п. п. (33,2%), доля заемщиков от 40 до 50 лет уменьшилась на 0,3 п. п. до 14,6%.

Доступ молодежи к банковским кредитам в 2024 году стал во многом ограничен из-за действий ЦБ по охлаждению кредитного рынка, пояснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. Тем временем микрофинансовые организации органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты. Кроме того, большинство МФО выдают займы в онлайн-режиме, а именно такой удобный и технологичный способ кредитования и предпочитают молодые заемщики, добавил он.

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Первым делом при обращении в МФО важно проверить, что она действует официально и указана в реестре ЦБ, рекомендует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Далее следует внимательно изучить все пункты договора, уделяя особое внимание ставке и условиям ее применения, сроку возврата, графику платежей и возможности досрочного погашения, способам погашения.

«К примеру, если вы оформляете микрозайм впервые, важно смотреть, при каком сроке можно воспользоваться беспроцентной акцией. Бывает, что МФО устанавливают ограничения не только на максимальный, но и на минимальный срок возврата. Кроме того, в договоре могут фигурировать дополнительные платные услуги: СМС-уведомления, страхование, различные подписки и сервисы. Если они вам не нужны, от них лучше отказаться. Отдельное внимание стоит уделить и способу получения денег и проверить, не будет ли взиматься комиссия при переводе средств на нужный вам счет и как ее избежать. В случае обнаружения в договоре условий, которых нет в законе «О потребительском кредите (займе)», можно обратиться с жалобой в ЦБ, написать в «Народный рейтинг» Банки.ру. Также можно оставить обращение финансовому омбудсмену и в прокуратуру», – перечисляет эксперт.

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