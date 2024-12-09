На «Яндекс Маркете» теперь можно купить автомобиль

«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили, сообщила пресс-служба компании. Покупатели могут искать и сравнивать автомобили на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Пока сервис доступен для жителей Москвы, но маркетплейс обещает, что в следующем году он заработает и в других городах.

Сейчас на «Яндекс Маркете» представлены машины китайских автопроизводителей Chery, Jaecoo и Omoda. В ближайшее время площадка планирует расширить ассортимент и начать сотрудничать с другими производителями и дистрибьюторами.

Автомобили на «Маркете» расположены в разделе «Автотовары», их также можно найти через строку поиска. Покупатель может сравнить ключевые характеристики разных моделей по фильтрам: тип, объем и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и другим. После оформления заказа и выбора удобного автосалона для самовывоза с клиентом свяжется менеджер, чтобы уточнить данные для заполнения документов. Затем покупателю нужно будет приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Купить машину можно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем — и по предоплате, обещает площадка.

В апреле продажу автомобилей запустил маркетплейс Wildberries.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля:

При рассмотрении заявки на автокредит банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — отношение ежемесячных платежей по всем имеющимся у заемщика кредитам и кредитным картам к уровню его ежемесячного дохода. Если ПДН меньше 50%, то шансы получить одобрение от банка возрастают, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Вот несколько предложений по автокредитам от банков: