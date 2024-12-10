ВТБ купил Почта Банк: что делать, если там кредит

Банк ВТБ купил Почта Банк. На примере рассказываем, что делать клиентам.

✉ Клиенты Почта Банка беспокоятся о своих вкладах и кредитах. В частности, на форуме Максим — клиент Почта Банка, написал, что у него есть срочный вклад и автокредит. Сегодня из новостей узнал, что Почта Банк был продан ВТБ. Эта новость сильно обеспокоила Максима: на форуме и на горячей линии он пытался найти информацию. Вклад в банке должен был принести ему хороший доход, а кредит — оставался на руках с довольно крупными ежемесячными платежами. Возможно, что с переходом в новый банк могут возникнуть проблемы с оплатой кредита или начислением процентов по вкладу? В такой ситуации важно понять, что все банковские операции, включая кредиты и вклады, будут переведены в новый банк на условиях правопреемства. Это означает, что ВТБ, как новый собственник Почта Банка, продолжит обслуживать клиентов на тех же условиях. Вклад Максима в Почта Банке, как и его автокредит, перейдут в ВТБ без изменений условий.

Какие есть риски в ситуации, когда вы были клиентом банка, который поменял собственника

Риски, связанные со слиянием, минимальны для большинства клиентов. Вклад останется на том же уровне, процентные ставки не изменятся.

С автокредитом тоже не будет проблем, но важно будет следить за уведомлениями, так как банк может изменить реквизиты для платежей или произвести перерасчет условий, если это потребуется в рамках нового управления.

Что нужно предпринять, чтобы избежать просрочек по кредиту

Проверьте реквизиты для оплаты. После слияния ВТБ может изменить реквизиты для погашения кредита. Нужно проверить новые данные для перевода и продолжать оплачивать кредит в соответствии с новыми реквизитами.

Следите за уведомлениями от банка. ВТБ будет информировать клиентов о любых изменениях через сообщения на сайте, по СМС или в личном кабинете. Необходимо регулярно проверять информацию.

Продолжайте погашать кредит вовремя. Несмотря на смену банка, кредитные обязательства остаются действительными, и пропуск платежей может повлиять на кредитную историю.

Что будет с вкладом

Вклад сохранит свои условия. Вклад, переведенный в ВТБ, будет обслуживаться без изменений.

Дополнительные условия могут быть изменены. Хотя условия самого вклада не изменятся, банк может предложить новые услуги, в том числе более выгодные условия для последующих вкладов.

Пошаговая инструкция, если вдруг ваш банк стал другим