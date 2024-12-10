ВТБ купил Почта Банк: что делать, если там кредит

Банк ВТБ купил Почта Банк. На примере рассказываем, что делать клиентам.
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Клиенты Почта Банка беспокоятся о своих вкладах и кредитах. В частности, на форуме Максим — клиент Почта Банка, написал, что у него есть срочный вклад и автокредит. Сегодня из новостей узнал, что Почта Банк был продан ВТБ. Эта новость сильно обеспокоила Максима: на форуме и на горячей линии он пытался найти информацию. Вклад в банке должен был принести ему хороший доход, а кредит — оставался на руках с довольно крупными ежемесячными платежами. Возможно, что с переходом в новый банк могут возникнуть проблемы с оплатой кредита или начислением процентов по вкладу?
В такой ситуации важно понять, что все банковские операции, включая кредиты и вклады, будут переведены в новый банк на условиях правопреемства. Это означает, что ВТБ, как новый собственник Почта Банка, продолжит обслуживать клиентов на тех же условиях. Вклад Максима в Почта Банке, как и его автокредит, перейдут в ВТБ без изменений условий.
Какие есть риски в ситуации, когда вы были клиентом банка, который поменял собственника
- Риски, связанные со слиянием, минимальны для большинства клиентов. Вклад останется на том же уровне, процентные ставки не изменятся.
- С автокредитом тоже не будет проблем, но важно будет следить за уведомлениями, так как банк может изменить реквизиты для платежей или произвести перерасчет условий, если это потребуется в рамках нового управления.
Что нужно предпринять, чтобы избежать просрочек по кредиту
Проверьте реквизиты для оплаты. После слияния ВТБ может изменить реквизиты для погашения кредита. Нужно проверить новые данные для перевода и продолжать оплачивать кредит в соответствии с новыми реквизитами.
Следите за уведомлениями от банка. ВТБ будет информировать клиентов о любых изменениях через сообщения на сайте, по СМС или в личном кабинете. Необходимо регулярно проверять информацию.
Продолжайте погашать кредит вовремя. Несмотря на смену банка, кредитные обязательства остаются действительными, и пропуск платежей может повлиять на кредитную историю.
Что будет с вкладом
Вклад сохранит свои условия. Вклад, переведенный в ВТБ, будет обслуживаться без изменений.
Дополнительные условия могут быть изменены. Хотя условия самого вклада не изменятся, банк может предложить новые услуги, в том числе более выгодные условия для последующих вкладов.
Пошаговая инструкция, если вдруг ваш банк стал другим
- Обратитесь в банк, чтобы уточнить детали перехода вашего вклада и кредита в ВТБ. Узнайте, изменились ли реквизиты для платежей по кредиту.
- Следите за уведомлениями о смене реквизитов и обязательно обновите их в случае изменений.
- Платите по старым реквизитам до того момента, пока банк не уведомит о новых. Важно не допускать просрочек, чтобы избежать штрафов и испорченной кредитной истории.
- Откройте личный кабинет в новом банке. Там будет доступна информация по вашему кредиту, вкладу и возможным нововведениям.
- Следите за изменениями условий.
- Регулярно проверяйте вашу кредитную историю, чтобы убедиться, что все платежи по кредиту были учтены корректно и не возникло никаких неприятных сюрпризов.
- Если возникают вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки ВТБ. Это поможет быстро разрешить любые недоразумения и избежать дополнительных проблем.