С 11 декабря Свой Банк повысил ставки по вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная доходность установлена по депозитам «Свой Вклад Банки.ру» и «Свой Вклад промо» — 24,75% при оформлении на шесть месяцев. Новая ставка по вкладам со сроком три месяца составит 23,75%, один год — 24,25%.

Оба вклада предлагают капитализацию, выплата процентов производится ежемесячно. «Свой Вклад промо» доступен для новых клиентов, минимальная сумма — 100 тысяч рублей, а «Свой Вклад Банки.ру» можно открыть на Банки.ру на сумму от 30 тысяч рублей.

Ставки по флагманскому продукту «Свой Вклад» увеличены до 23,75% с учетом капитализации при размещении средств на полгода. Для вкладов на три месяца эффективная ставка составит 22,75%, на один год — 23,25%.

Также Свой Банк повысил доходность по вкладам «Лучший процент+» и «Лучший процент». При размещении средств на три месяца ставка составит 22,25–23,25%, на полгода — 23,25–24,25%, один год — 22,75–23,75%. По вкладам предусмотрена возможность пополнения и частичного снятия средств.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.