Объяснено, когда можно не платить налог на доход по вкладу

2 декабря закончился период уплаты налога на доходы по вкладам за 2023 год — сделать это нужно, даже если уведомление не пришло, однако в некоторых случаях вкладчик освобождается от уплаты, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Налогом облагается только сумма, которая превышает лимит — в 2023 году это 150 тысяч рублей. В 2024 году сумма будет составлять 210 000 рублей. Если же доход по всем вкладам и накопительным счетам превышает этот порог, налог придется уплатить.

Доход по валютным депозитам также облагается налогом и рассчитывается в рублях на дату начисления процентов по курсу Банка России. Если сумма вклада в рублевом эквиваленте увеличивается из-за повышения стоимости валюты (курсовой разницы), в налоговой базе такое увеличение не учитывается.

От уплаты налога по вкладам освобождены доходы, полученные по рублевым депозитам со ставкой до 1% годовых, и эскроу-счета, сообщила Дайнеко «Прайму». Также налогообложению не подлежат унаследованные проценты, когда вклад с уже начисленными процентами перешел по наследству. При этом доход, возникший после принятия наследства, облагается налогом.

Вкладчикам должно было прийти уведомление об уплате налога в личный кабинет — это происходит за 30 дней до истечения срока выплаты. Хотя бывает так, что уведомление не приходит, но это не освобождает человека от уплаты налога: если пропустить сроки, могут начисляться пени и даже наступить налоговая ответственность.

Если уведомление не пришло, вкладчику нужно обратиться с заявлением о его предоставлении в любую налоговую инспекцию — в том числе через МФЦ, советует эксперт. Другой вариант — направить информацию в электронной форме через официальный сайт ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.