Банки начали выдавать ипотеку под 100%

Банки начали искусственно замедлять выдачу кредитов из-за высокой ключевой ставки, в условиях которой стоимость привлечения средств сильно выросла, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Банки стали повышать первоначальный взнос, взимать дополнительные комиссии, а также выдавать дополнительную часть кредита к льготной по программе по крайне завышенным ставкам – есть случаи, когда ставки доходят до 100%, рассказал Чебесков. По его словам, Минфин и ЦБ борются с подобными практиками.

«Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная – под 6%», – подчеркнул замглавы Минфина.

Комбинированная ипотека используется, когда установленного лимита в рамках льготной программы недостаточно. Тогда сумма кредита в рамках лимита выдается по льготной ставке, а оставшаяся – по рыночной.

Завышая ставку по рыночной части ипотеки или используя другие негативные практики, финансовые организации стремятся повысить маржинальность продукта, пояснили в пресс-службе ЦБ. При этом растут расходы заемщика на ипотеку, и не всегда он может их объективно оценить, отметили в ЦБ.

Введение дополнительных условий по выдаче льготной ипотеки — это способ для банков купировать спрос на льготные программы, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.



«В условиях повышения ключевой ставки размер компенсации для банков также повышается. Это приводит к досрочному исчерпанию лимитов и сокращает возможности банков по выдаче новых кредитов по этой программе. Ведь в том числе из выделяемых лимитов возмещается недополученный банками доход по уже выданным льготным кредитам», — поясняет она.

Государство возмещает банкам недополученную прибыль из-за низкой ставки по госпрограммам. Компенсация высчитывается по формуле «ключевая ставка + 1,5 п. п.» – сейчас это 22,5%. При этом средняя полная стоимость ипотеки уже превышает 30%, а доля льготных программ в выдачах ипотеки составляет более 90%.

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