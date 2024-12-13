Стало известно, кто и для чего сейчас чаще всего берет потребительские кредиты

Клиенты в возрасте от 30 до 39 лет сегодня чаще всего оформляют потребительские кредиты. Такие данные приводит Банк ДОМ.РФ на основе анализа цели потребительского кредитования.

Кредиты наличными клиенты в возрасте от 30 до 39 лет оформляют в 45% выдач, каждый четвертый — в возрасте от 40 до 49 лет. Доля молодых заемщиков составила чуть более 15%. Представители более старшего поколения 50–59 лет заняли 7%, от 60 лет и выше — 2%.

В большинстве случаев за потребкредитами обращаются в банк мужчины (55%). Чаще всего займ берут в целях проведения ремонта (около 60% клиентов). Порядка 30% планируют направить средства на покупку автомобиля, еще 10% — на отдых и путешествия, менее 5% — на обучение и образование.

«Мы видим рост интереса к продукту со стороны молодых клиентов, средний возраст заемщика в сегменте потребительского кредитования в этом году составил 35 лет против 38 лет в 2021 году. За последние три года спрос на такие кредиты со стороны молодых заемщиков увеличился на 10%. В среднем клиенты оформляют кредит сроком на 4,5 года — вдвое больше среднего показателя по рынку. Это связано с тем, что средний размер кредита в банке также превышает среднерыночный и составляет более 1 млн рублей», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.Ф Алексей Косяков.

Больше всего кредитов наличными в 2024 году Банк ДОМ.РФ выдал в Москве — более 50%. На втором месте — Нижегородская область (около 20%). В топ-10 регионов также входят Краснодарский, Красноярский, Приморский края, Воронежская, Челябинская, Пензенская, Самарская области и Санкт-Петербург.