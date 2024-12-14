С 1 января часть терминалов перестанут принимать карты Visa и Mastercard

С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты Visa и Mastercard, говорится в рассылке клиентам Т-Банка.

При этом в сообщении указано, что с онлайн-платежами проблем быть не должно, а для стабильной оплаты банк рекомендует оформить и использовать карту «Мир».

Пресс-служба Т-Банка позднее ответила ТАСС, что терминалы и банкоматы банка вовремя прошли необходимое обновление и поддерживают операции с картами Visa и Mastercard.

Весной 2022 года платежные системы Visa и Mastercard ограничили работы в России. Карты продолжают работать внутри России. При этом ранее РБК предупреждал, что у некоторых банков в конце 2024 года перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам.

Дебетовая карта — самый популярный способ безналичной оплаты у россиян. Вместе с тем с каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):