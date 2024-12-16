Сбербанк поднял ставки по вкладам и накопительному счету

С 16 декабря Сбербанк поднял ставки по вкладам и увеличил приветственную ставку по накопительному счету. На это обратили внимание «РБК Инвестиции».

Приветственная ставка по накопительному счету теперь составляет 18% годовых (ранее 16% годовых) в первые три полных месяца. Начиная с четвертого месяца действует базовая ставка 10% годовых. Ее можно увеличить до 18%, выполнив следующие условия:

платная подписка «СберПрайм/ СберПрайм+»;

покупки от 5 тысяч рублей в магазинах — партнерах банка;

траты по картам Сбербанка от 30 тысяч рублей в месяц.

По «СберВкладу» максимальная ставка составляет 22,5% годовых при открытии депозита на полгода с учетом всех надбавок при вложении средств от 1 млн рублей. Если внести менее 1 млн рублей, максимальная доходность составит 22%,

Надбавки по вкладу можно получить, подключив платную подписку «СберПрайм» или «Новый СберПремьер». Другие условия — получение зарплаты или пенсии на «Сбер» или траты от 30 тысяч рублей по любым картам банка, а также за хранение от 100 тысяч рублей на накопительном счете в банке.

По вкладу «Лучший%» повышенную ставку 21% годовых можно получить при открытии депозита сроком на полгода при вложении средств, которых не было на других вкладах в «Сбере» предыдущие два календарных месяца, с выплатой процентов в конце срока.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.