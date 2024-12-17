ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам

ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока.

На новые для банка деньги или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть месяцев — до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов.

Для текущих клиентов максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на три месяца составит:

22,1% годовых для клиентов массовой розницы;

22,6% годовых для «Привилегии»;

22,7% годовых для клиентов Private banking.

При сроке вклада шесть месяцев текущие клиенты смогут получить максимальную ставку с выплатой процентов в конце срока:

до 22,4% годовых для клиентов массовой розницы;

до 22,9% годовых для «Привилегии»;

до 23% годовых для клиентов Private banking.

Лучшая ставка доступна действующим клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту банка.

«Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов. Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.