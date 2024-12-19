Путин назвал банки, в которых получает зарплату и имеет вклад

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему имеет зарплатный счет в банке «РОССИЯ». Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

Впервые о том, что Владимир Путин получает начисления по заработной плате через банк «РОССИЯ», стало известно в 2014 году. Тогда этот банк стал одним из первых отечественных кредитных учреждений, в отношении которого были введены международные санкции. Вскоре глава государства заявил, что перевел туда свой зарплатный счет. Согласно заявлению президента, такая ситуация сохраняется и сейчас.

«Когда банк "РОССИЯ" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение. Я просто демонстративно перевел туда свои деньги и, по-моему, зарплату туда перечислил», — цитирует ТАСС российского лидера.

Одновременно Владимир Путин сообщил, что имеет накопления в Сбербанке, где был открыт вклад. «Он, по-моему, так и сохранился», — сказал глава государства.

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