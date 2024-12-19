Путин назвал банки, в которых получает зарплату и имеет вклад

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему имеет зарплатный счет в банке «РОССИЯ». Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.
Впервые о том, что Владимир Путин получает начисления по заработной плате через банк «РОССИЯ», стало известно в 2014 году. Тогда этот банк стал одним из первых отечественных кредитных учреждений, в отношении которого были введены международные санкции. Вскоре глава государства заявил, что перевел туда свой зарплатный счет. Согласно заявлению президента, такая ситуация сохраняется и сейчас.
«Когда банк "РОССИЯ" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение. Я просто демонстративно перевел туда свои деньги и, по-моему, зарплату туда перечислил», — цитирует ТАСС российского лидера.
Одновременно Владимир Путин сообщил, что имеет накопления в Сбербанке, где был открыт вклад. «Он, по-моему, так и сохранился», — сказал глава государства.
Копить средства можно и с помощью дебетовых карт. Эксперт Банки.ру Эряния Бочкина составила список карт, по которым начисляется процент на остаток, а также есть возможность открыть накопительный счет и получить по нему более привлекательные условия.
Карта Black от Т-Банка
Карта «Прибыль» от Банка Уралсиб
Карта «Скидка везде» от МТС Банка
«Премиальная карта "Премьер +"» от Экспобанка
«Карта для жизни» от ВТБ
«Умная карта "Мир"» от Газпромбанка
Топ 3 дебетовых карт