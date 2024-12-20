Набиуллина предупредила, что банки скоро начнут снижать ставки по вкладам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что скоро банки начнут снижать ставки по вкладам. По ее словам, причиной этого станет сокращение кредитования, за счет чего привлекаются средства для выплат по депозитам.

Набиуллина напомнила, что проценты по вкладам банки выплачивают за счет средств, полученных от заемщиков по вкладам. При этом в прошлом году разница между ставками по вкладам и кредитам составляла 4,7%, а в текущем году незначительно снизилась — до 4,4%. Таким образом, подчеркнула глава ЦБ, «у банков есть надежные источники для выплат средств по вкладам».

При этом Набиуллина отметила, что вскоре ставки по вкладам начнут снижаться, что связано со снижением уровня кредитования. В таких условиях банки будут вынуждены снижать ставки по кредитам, а значит, и снижать ставки по депозитам.

«Если спрос на кредиты будет охлаждаться, то ставки по кредитам пойдут вниз. И, соответственно, банки начнут снижать ставки по депозитам», — предупредила Эльвира Набиуллина.

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