Хуснуллин рассказал, где не будет действовать семейная ипотека на вторичку

Два города — Москва и Санкт-Петербург — не войдут в число субъектов РФ, на которые будет распространяться семейная ипотека под 6% годовых на вторичное жилье. Причина в том, что в этих городах много объектов нового жилья, объяснил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Мера будет действовать в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. Петербург — тоже», — рассказал зампредседателя российского правительства.

По словам Хуснуллина, аналогичная логика применима к Сочи, Мариуполю и многим другим городам.

Предложения банков по семейной ипотеке

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.