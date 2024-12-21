Совфед ужесточил требования к жилью для покупки на средства маткапитала

Использовать средства из маткапитала для покупки жилья можно будет исключительно при наличии заключения о пригодности такого объекта недвижимости для проживания. Такой закон был принят Советом Федерации на заседании 20 декабря.

Решение о выдаче такого заключения будут принимать региональные либо муниципальные межведомственные комиссии по оценке жилых помещений. Документ будет срочным, его действие длится один год с момента оформления.

«В некоторых регионах существует порочная практика покупки за счет материнского капитала непригодных для жизни домов, а реализация данного закона позволит повысить эффективность использования государственных средств, а также сохранит целевой характер программы, направленной на улучшение жилищных условий семей с детьми и их благосостояние», — объяснила председатель Комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года, правила не будут распространяться на те заявления на покупку жилья, которые были поданы до конца 2024 года.

Государство оказывает разнонаправленную помощь семьям с детьми, в том числе в решении жилищного вопроса — с помощью программы семейной ипотеки. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.