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Совфед ужесточил требования к жилью для покупки на средства маткапитала

Дата публикации: 21.12.2024 16:34
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Совфед ужесточил требования к жилью для покупки на средства маткапитала
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Использовать средства из маткапитала для покупки жилья можно будет исключительно при наличии заключения о пригодности такого объекта недвижимости для проживания. Такой закон был принят Советом Федерации на заседании 20 декабря.

Решение о выдаче такого заключения будут принимать региональные либо муниципальные межведомственные комиссии по оценке жилых помещений. Документ будет срочным, его действие длится один год с момента оформления.

«В некоторых регионах существует порочная практика покупки за счет материнского капитала непригодных для жизни домов, а реализация данного закона позволит повысить эффективность использования государственных средств, а также сохранит целевой характер программы, направленной на улучшение жилищных условий семей с детьми и их благосостояние», — объяснила председатель Комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года, правила не будут распространяться на те заявления на покупку жилья, которые были поданы до конца 2024 года.

Государство оказывает разнонаправленную помощь семьям с детьми, в том числе в решении жилищного вопроса — с помощью программы семейной ипотеки. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.

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