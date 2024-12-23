Спрогнозировано, сколько будет стоить доллар в январе и стоит ли покупать валюту

Без очередных форс-мажоров к концу года и в январе 2025-го ожидается курс доллара вблизи 100 рублей, юаня — в районе 14 рублей, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Паника конца осени купирована, принятые меры на время настройки механизмов расчетов за экспорт после введения санкций против банков подействовали — ЦБ отменил покупку валюты по бюджетному правилу, и этого хватило для снятия ажиотажа и противодействия спекулятивной атаки на рубль», — пояснил аналитик.

При текущих фундаментальных вводных и актуальной технической картины валютных пар, по словам Зельцера, видится больше вероятность продолжения коррекции иностранных валют.

«В какой-то момент биржевая волатильность может сыграть за рубль и поднять его курс даже к недавним локальным максимумам — 98 за доллар и 13,3 юаня», — сказал эксперт.

Что касается покупки валюты, Зельцер рекомендует делать это целенаправленно — под планируемые траты.

«Многие рассчитывают заработать спекулятивно, но часто бывает, что войти в позицию удается уже на максимумах», — заключил он.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.