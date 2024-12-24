Газпромбанк снизил ставки по вкладам

Газпромбанк снизил ставки по двум вкладам после того, как ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 21%.

Банк снизил ставки по двум депозитам:

По вкладу «Новые деньги» ставка уменьшилась с 24% до 23% годовых. По вкладу «В Плюсе» ставка снизилась до 23% с 23,7% годовых.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. После этого Альфа-Банк понизил ставки по вкладам, такое решение принял и Металлинвестбанк.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.