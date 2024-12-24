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Газпромбанк снизил ставки по вкладам

Дата публикации: 24.12.2024 09:49
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Время прочтения: 1 минута
Газпромбанк снизил ставки по вкладам
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк снизил ставки по двум вкладам после того, как ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 21%.

Банк снизил ставки по двум депозитам:

  1. По вкладу «Новые деньги» ставка уменьшилась с 24% до 23% годовых.
  2. По вкладу «В Плюсе» ставка снизилась до 23% с 23,7% годовых.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. После этого Альфа-Банк понизил ставки по вкладам, такое решение принял и Металлинвестбанк.

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