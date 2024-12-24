Как не попасть в долговую ловушку в 2025 году

Рассказываем на примере, как обезопасить себя и родственников от неожиданных кредитов.

✉ Михаил на форуме пишет, что теща несколько лет назад открыла для себя мир кредиток и теперь только на них и живет. Пока еще не было случая, чтобы она не закрыла свои долги, но тем не менее банк может изменить условия или сократить лимит. Как быть в таком случае и как обезопасить себя от такой неприятности.

20 декабря на заседании ЦБ ключевую ставку не снизили: она по-прежнему составляет 21%.

«В такой ситуации банки в ближайшее время, скорее всего, сохранят условия по кредитным продуктам неизменными, но будут внимательно следить за поступающей макроэкономической статистикой, — говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. — В случае если наметится тренд на снижение инфляции и возрастет вероятность сохранения "ключа" на уровне 21% с последующим переходом в рамках 2025 года к смягчению ДКП, банки могут начать улучшать условия по кредитам, что сделает данные банковские продукты более доступными».

Тем не менее если вы активно используете кредитки, рассрочки, займы, то в следующем году не стоит терять бдительности.

Не открывайте несколько кредитных карт

Избегайте заведения более одной кредитной карты на одного работающего члена семьи. Это может привести к перекладыванию долгов с карты на карту, что усугубляет финансовое положение.

«Достаточно один раз не внести обязательный минимальный платеж по кредитке, банк будет применять санкции, — говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. — В первую очередь это штрафы и пени, кроме того, может перестать действовать беспроцентный период, и на сумму совершенных в нем покупок начислятся проценты. Банк также может ограничить использование кредитки клиентом до погашения задолженности».

Ограничьте лимиты по кредитным картам

Не берите кредитные карты с лимитом, превышающим три месячные зарплаты. Высокие лимиты могут стимулировать необоснованные траты и увеличивают риск долгов.

Создайте финансовую подушку безопасности

Накопите резерв в размере вашего лимита по кредитной карте. Это поможет избежать новых займов в случае непредвиденных обстоятельств. Чтобы успешно накопить, в долгосрочной перспективе используйте принцип «Отложи завтра больше».

Планируйте свои расходы

Регулярно пересматривайте свои расходы и сокращайте те, которые можно считать второстепенными. Используйте метод «50-30-20» для оптимизации бюджета.

Проверяйте свою кредитную историю

Регулярно следите за своей кредитной историей и старайтесь улучшать ее. Если у вас кредитная история хорошая, вы можете рефинансировать кредиты под более низкие ставки.

Используйте страхование жизни

Страхование жизни может защитить вашу семью от финансовых трудностей в случае непредвиденных обстоятельств, таких как серьезные проблемы со здоровьем. Полис необходим, если у вас нет сбережений, а в семье — один кормилец.