Рубль все крепче: сможет ли он преодолеть рубеж в 70 рублей за доллар

В конце прошлой недели внебиржевой курс доллара опускался ниже 73 рублей, обновив минимумы 2023 года. Основной причиной укрепления рубля опрошенные агентством «Прайм» аналитики называют экстремально высокие цены на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Все сейчас в пользу национальной валюты: рекордно дорогая нефть, высокая ставка ЦБ, низкий спрос на валюту, профицитный торговый баланс, скромность Минфина», — перечислил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Аналитики сомневаются, что рубль сможет долго удерживать достигнутую высоту, однако при ряде условий доллар может опуститься и до 70 рублей за доллар.

«Для достижения устойчивого уровня в 70 рублей необходимо совпадение нескольких условий: цена Brent должна удерживаться выше 110–120 долларов, а ЦБ, возможно, придется временно приостановить снижение ключевой ставки или даже увеличить требования к обязательной продаже валютной выручки для экспортеров», — уверен управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

Слишком крепкий рубль многие аналитики и представители бизнеса считают вредным для российской экономики. Бюджет страны был сверстан на основе курса 90+ рублей за доллар, поэтому его укрепление автоматически снижает рублевый эквивалент валютных доходов, объясняет профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

При этом для населения крепкая нацвалюта — несомненный плюс. Импортные товары становятся дешевле, это тормозит рост цен и снижает инфляционные ожидания, отмечает он.

По мнению Гордиенко, сейчас для экономики важен не сам курс, а его предсказуемость, так как волатильность мешает составлять прогнозы и планировать инвестиции.

Зарезервируйте нужную сумму Будьте спокойны — вы точно сможете забрать ее в банке Подобрать предложения