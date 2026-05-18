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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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Назван округ Москвы, в котором быстрее всего дорожают квартиры

Эксперты подсчитали, как за пять лет изменились средние оценочные бюджеты на покупку квартиры в разных округах Москвы.

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Затраты на покупку квартиры в новостройке за последние пять лет заметнее всего выросли у покупателей жилья в Юго-Восточном административном округе Москвы — на 140%, сообщили в компании «Метриум».

Эксперты подсчитали, как за пять лет изменились средние оценочные бюджеты на покупку квартиры в разных округах Москвы, сравнив среднюю оценочную стоимость проданной по договорам долевого участия квартиры в первом квартале 2026 года и в первом квартале 2021-го.

Более всего показатель вырос в проектах Юго-Восточного административного округа. В первом квартале 2026 года средняя стоимость реализованных здесь квартир составила 25,2 млн рублей — на 140% больше, чем в первом квартале 2021 года, когда квартиру в среднем приобретали за 10,5 млн рублей.

Эксперты объясняют такую динамику не только тем, что квартиры в ЮВАО стали выше цениться, но и изменением структуры спроса. Пять лет назад 75% проданных квартир располагались в новостройках массового сегмента и только 25% — в бизнес-классе, а сейчас 56% продаж приходится на новостройки бизнес-класса, лишь 44% проданных квартир относятся к комфорт-классу, рассказали в MR Analytics.

Далее по росту среднего бюджета покупки следует Северный административный округ Москвы. Если в первом квартале 2021 года средняя стоимость реализованной по ДДУ квартиры здесь составляла 13,8 млн рублей, то в первом квартале 2026 года — 30,8 млн рублей (+123%).

На третьем месте оказался Восточный административный округ Москвы (ВАО). За последние пять лет бюджет покупки вырос на 104%: в первом квартале 2021 года средняя цена реализованной по ДДУ квартиры составляла 11,6 млн рублей, а в первом квартале 2026 года она достигла 23,6 млн рублей.

В Центральном административном округе средняя стоимость проданной квартиры увеличилась на 99% — с 48,9 млн до 97,3 млн рублей. В топ-5 наиболее подорожавших округов также вошел Северо-Западный, где бюджет вырос на 96% — с 17,2 млн до 33,8 млн рублей (96%).

В Северо-Восточном административном округе прирост среднего бюджета составил 89%, в Юго-Западном — 87%, в Южном — 82%, в Западном — 57%.

«Долгосрочная динамика средних бюджетов покупки в разных округах Москвы показывает, что прирост этих показателей произошел как в связи с общим ростом цен, так и из-за изменения структуры предложения новостроек. Почти во всех округах столицы заметно выросла доля проектов, позиционируемых в более высоком ценовом сегменте, чем раньше. При этом самый заметный рост наблюдается в округах, где прежде преимущественно продавались проекты массового сегмента. В то же время в округах с более высокой конкуренцией (например, в Западном или Центральном) средний бюджет покупки увеличился умереннее. Это значит, что высокая конкуренция может сдерживать рост цен», — резюмировала директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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