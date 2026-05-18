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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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МФО стали выдавать меньше денег молодежи

Средний чек займа снижается.

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Молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет остаются самой многочисленной группой среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО), но их доля в объеме выдач постепенно снижается, пришли к выводу аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. За период с января по апрель 2026 года доля молодых заемщиков составляла 57,7% — это на 6,7 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

МФО по-прежнему не отказывают в выдаче займов молодым людям до 24 лет, но средняя сумма полученных денег за год уменьшилась на 17%, до 7908 рублей. Также снизилась сумма займа для людей в возрасте от 25 до 34 лет: на 5,6%, до 10 796 рублей, и при этом уменьшилось количество одобрений.

Доля более возрастных заемщиков, напротив, возросла. Если в 2025 году на тех, чей возраст составляет от 35 до 44 лет, приходилось 25,6% объема выдач, то в 2026 году уже 29,4%. Выросла доля займов, выданных гражданам старше 45 лет: с 10% до 12,9%. Одобряемые суммы снизились и здесь, но совсем незначительно — в пределах 2–4%, отмечают аналитики. В среднем заемщики до 44 лет получали по 11 469 рублей, а клиенты более старшего возраста — по 11 963 рубля.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
Webbankir
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