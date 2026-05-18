Снижение средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков продолжается

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, продолжает падать. В первую декаду мая, как следует из данных мониторинга Банка России, она опустилась до уровня 13,04%.

Снижение ставки продолжалось в течение всего 2025 года. В середине ноября был зафиксирован незначительный рост, после чего снижение возобновилось. Тенденция сохраняется и в 2026 году. В первую декаду апреля ставка опустилась до 13,43%, во вторую декаду — до 13,39%, а в третью — до 13,06%.

Рекордного пика за всю историю средняя максимальная ставка по вкладам достигла во вторую декаду декабря 2024 года, когда она составила 22,28%.

При этом средние максимальные процентные ставки по вкладам в зависимости от срока размещения в первую декаду мая 2026 года, по данным ЦБ РФ, равнялись:

на срок до 90 дней — 12,64%;

от 91 до 180 дней — 12,72%;

от 181 дня до одного года — 12,50%;

на срок свыше одного года — 11,42%.

Средняя максимальная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Более подробно принцип расчета разъясняется в тематических сообщениях Центробанка. В топ-десятку банков по вкладам сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. В списке периодически бывают изменения.

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