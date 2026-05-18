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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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В России появился первый халяльный железнодорожный вокзал

Он предоставляет самые современные сервисы и услуги.

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В России появился первый объект пассажирской инфраструктуры с сертификатом «Халяль». Его получил железнодорожный вокзал Грозного столицы Чеченской Республики, сообщили Российские железные дороги.

Сертификат соответствия стандартам «Халяль» Совета муфтиев России вокзалу Грозный был вручен в рамках XVII Международного экономического форума «Россия Исламский мир: KazanForum 2026».

«Это первый объект пассажирской инфраструктуры, получивший такое подтверждение. Вокзал Грозный был открыт ровно год назад и сразу стал одной из визитных карточек региона и центром притяжения туристов. На сегодня он не имеет аналогов в России по планировочным и инженерным решениям», пояснили в РЖД.

Вокзал предоставляет самые современные сервисы и услуги, включая современную систему оповещения и онлайн-табло, комнату матери и ребенка, детскую игровую зону, бесплатный доступ к сети Wi-Fi, справочные видеотерминалы, автоматизированные камеры хранения багажа, молельные комнаты. Также вокзал полностью адаптирован под потребности маломобильных пассажиров.

«Халяль» арабское слово, которое означает «дозволенное» или «разрешенное». В исламе это понятие не ограничивается едой, а охватывает все сферы жизни: от продуктов питания и одежды до финансов, гигиены и поведения. 

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Автор новостного контента Банки.ру
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