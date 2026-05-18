«Билайн» тестирует 5G в 11 городах России

Мобильный оператор «Билайн» объявил о запуске тестирования связи пятого поколения. С 18 мая на смартфонах клиентов в 11 городах России должна появиться индикация 5G, а название сети изменится на «bee.test.5G».

В числе регионов, в которых проводится тестирование 5G, — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Еврейская АО, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Грозный и Черкесск. География проекта будет постепенно расширяться.

В компании пояснили, что запуск тестирования стал возможен благодаря модернизации ядра сети. Обновленная инфраструктура позволяет использовать существующее оборудование, обеспечивать совместимость устройств с 5G и подготовить сеть к дальнейшему масштабированию технологии после решения вопросов с частотным спектром.

Индикация 5G активируется автоматически и без дополнительных действий со стороны клиентов. При этом текущие параметры связи — скорость передачи данных и покрытие — остаются без изменений до полноценного запуска технологии.

Для клиентов, чьи устройства пока не поддерживают 5G, «Билайн» запускает специальную программу обновления смартфонов по трейд-ин.

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