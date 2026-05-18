Мобильное приложение
всегда под рукой
Сканируйте QR-код
Войдите в аккаунт
Сохраняйте расчеты
Следите за заявками
Участвуйте в акциях
Выбирайте условия
Сохраняйте расчеты
Лента новостей
18 мая 2026 г.
8 250

«Билайн» тестирует 5G в 11 городах России

Абоненты, чьи смартфоны не поддерживают новую связь, могут поменять их по трейд-ин

Поделиться
Читать 2 минуты
Изображение темы дня

Мобильный оператор «Билайн» объявил о запуске тестирования связи пятого поколения. С 18 мая на смартфонах клиентов в 11 городах России должна появиться индикация 5G, а название сети изменится на «bee.test.5G».

В числе регионов, в которых проводится тестирование 5G, — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Еврейская АО, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Грозный и Черкесск. География проекта будет постепенно расширяться.

В компании пояснили, что запуск тестирования стал возможен благодаря модернизации ядра сети. Обновленная инфраструктура позволяет использовать существующее оборудование, обеспечивать совместимость устройств с 5G и подготовить сеть к дальнейшему масштабированию технологии после решения вопросов с частотным спектром.

Индикация 5G активируется автоматически и без дополнительных действий со стороны клиентов. При этом текущие параметры связи — скорость передачи данных и покрытие — остаются без изменений до полноценного запуска технологии.

Для клиентов, чьи устройства пока не поддерживают 5G, «Билайн» запускает специальную программу обновления смартфонов по трейд-ин. 

Топ-3 дебетовых карт

Выбор пользователей Банки.ру
Смотреть все дебетовые карты
Регистрация бизнеса за 1 день

Покажем условия от разных банков и подберем оптимальное решение

Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные Сначала новые Сначала старые
Сначала популярные

Читать по теме

Главное изображение
Россияне после проверки на «Госуслугах» заблокировали почти 2 млн сим-карт
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
«Почта России» запустила собственную мобильную связь
Лента новостей
10.06.2026
Главное изображение
На айфонах россиян перестали работать приложения банков
Лента новостей
09.06.2026
Главное изображение
Россияне стали больше разговаривать по телефону
Лента новостей
04.06.2026
Главное изображение
«Билайн» приступил к тестированию бесплатной страховки от телефонного мошенничества
Лента новостей
03.06.2026
Главное изображение
Владельцы iPhone в России останутся без связи 5G
Лента новостей
02.06.2026
Главное изображение
МТС запустят бесплатный роуминг в популярных странах
Лента новостей
29.05.2026
Главное изображение
В Госдуме объяснили, чем грозит игнорирование запроса банка об обновлении данных
Лента новостей
23.05.2026
Главное изображение
С 1 июня увеличится госпошлина за новый телефонный номер
Лента новостей
16.05.2026

Подписаться на рассылку

Подписываясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и согласие на получение рекламы и информационных сообщений