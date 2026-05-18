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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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РЖД запускают туристический поезд для любителей гастротуров

Программа предусматривает различные дегустации.

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Российские железные дороги решили возобновить круизы туристического поезда «К виноградникам у моря». Ожидается, что его пассажирами в первую очередь станут любители винных дегустаций.

Поезд отправится по маршруту Москва Тамань Новороссийск Москва. В 2026 году запланировано два эногастрономических круиза в разгар бархатного сезона 3 и 11 сентября.

«Это идеальное время для поездки в Краснодарский край: солнечные дни, теплое море и чистый горный воздух. Туристов ждет насыщенная программа. Они смогут насладиться яркими видами на лазурное море и бескрайние виноградники, узнать секреты производства и хранения благородных напитков, посетить таинственные тоннели одного из заводов России. Путешествие поможет каждому открыть регион по-новому: ценители познакомятся с премиальными отечественными напитками, новички узнают больше о сортах винограда, а гурманы насладятся местными деликатесами», рассказали в РЖД.

Поезд будет сформирован из вагонов СВ и купе, также в составе будет вагон-ресторан и вагон-бар.

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Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
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