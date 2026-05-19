В ВТБ дали прогноз по курсу рубля и ключевой ставке на 2026 год

Средний курс рубля в 2026 году составит 81 рубль за доллар. Такой прогноз экспертов «ВТБ Мои Инвестиции» озвучил руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков, выступая на Дне инвестора.

«В базовом сценарии на 2026 год мы закладываем инфляцию на уровне 5,3%, экономический рост до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год — 81 рубль за доллар, а ключевую ставку — 12%. Наверное, это самый главный параметр для большого количества инвесторов», — сказал Яцков.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 мая 2026 года, составляет 72,3497 рубля, официальный курс евро — 84,0742 рубля, юаня — 10,6279 рубля.

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