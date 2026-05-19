ВТБ запустил оплату по QR-коду в еще одной стране

Клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду через «ВТБ Онлайн», сообщила пресс-служба кредитной организации. Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек как в крупных, так и в малых городах.

Чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по выгодному курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тысяч рублей.

Ранее банк уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года банк расширит географию сервиса до десяти стран.

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