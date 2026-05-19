ВТБ предрек новую гонку банков за клиентами

Внедрение стандарта Open API (открытый программный интерфейс) поменяет правила игры на банковском рынке и выведет конкуренцию между игроками на новый уровень, заявил в интервью «Коммерсант Технологии» заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Open API (открытый программный интерфейс) — это технологический стандарт, который позволяет банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные другим компаниям. Банк России разработал рекомендательные стандарты для внедрения этой технологии на финансовом рынке, в будущем они могут стать обязательными. Крупные банки уже тестируют обмен данными: например, счета клиентов Альфа-Банка в пилотном режиме отображались в приложении ВТБ, и наоборот.

Когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение, сказал Сергей Безбогов.

«Если я смотрю в приложение ВТБ, то мною "владеет" ВТБ, он мне пишет какие-то рекомендации, рисует какие-то красивые картинки, геймифицирует меня, кэшбэки обещает и так далее. То есть он со мной работает, вне зависимости от того, в каком банке лежат мои деньги. И вот эта конкуренция о том, в чье приложение я смотрю как клиент — я клиент того банка, через приложение которого я захожу», — пояснил Безбогов.

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, считает топ-менеджер ВТБ. У клиента не будет необходимости заходить в другие приложения банков, где у него есть счета, чтобы найти лучшие условия по депозиту или кэшбэку, он сможет работать со всеми счетами из одного.

«То есть конкуренция приложений выходит на новый уровень. Будет новая гонка с точки зрения клиентских путей», — ожидает Безбогов.

По его мнению, побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чье приложение открывается чаще, а не те, карты которых являются основными в кошельке пользователей.

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