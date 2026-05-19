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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Российские новостройки теряют покупателей

Спрос сократился на 21,4–27,3% год к году.

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Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках по итогам апреля 2026 года сократился, по разным оценкам, на 21,4–27,3% год к году, обратил внимание «Коммерсант».

Снижение продаж эксперты объясняют высокими ставками и проблемами с одобрением ипотеки. В таких условиях многие потенциальные покупатели предпочитают хранить средства на депозитах и откладывают приобретение жилья на более благоприятное время, рассуждает коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. По данным эксперта, доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья снизилась с начала 2026 года на 17 процентных пунктов год к году, до 64%. 

При этом с рынка также постепенно уходят рассрочки — их доля в сделках в Москве упала на 12,9 п. п. год к году, до 41,3%, подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и Media Instinct Group.

Несмотря на падение спроса, цены на новостройки продолжают расти: в среднем по российским городам-миллионникам подорожание составило 12,3% год к году, в Москве и Санкт-Петербурге — 23,8%, по данным bnMAP.pro. Эксперты связывают это с вымыванием наиболее дешевых лотов, ростом себестоимости строительства, удорожанием рабочей силы и дорогим проектным финансированием.

В будущем цены на первичное жилье продолжат расти, поскольку объем ввода новостроек остается ограниченным, прогнозируют в bnMAP.pro. Ввод жилья в 2026 году уже сократился на 24% по сравнению с прошлым годом.

Пытаясь стимулировать спрос, девелоперы предлагают клиентам скидки, но такие инструменты не могут заменить доступную ипотеку, констатируют эксперты. По прогнозам участников рынка, оживления покупательского спроса можно ожидать, лишь когда ключевая ставка опустится до уровня 8–10%.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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