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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Таиланд отменил 60-дневный безвизовый режим для россиян

И для граждан еще 89 стран.

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Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут безвизовое пребывание сроком до 30 дней, передает РИА Новости со ссылкой на министра туризма и спорта страны Сурасака Пханчаренворакула.

«Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям», — заявил министр после заседания правительства.

В числе стран, в отношении которых будут пересмотрены правила пребывания, оказалась и Россия.

Новые параметры должен утвердить комитет по визовой политике Таиланда. Правила въезда граждан каждой из стран будут оценены отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов, отметил министр.

Пересмотр связан со случаями злоупотребления туристическим режимом и ростом преступности среди иностранцев, ранее говорили в правительстве Таиланда.

Правило безвизового въезда в Таиланд на срок до 60 дней для россиян действует с 15 июля 2024 года. Находясь в стране, срок пребывания можно продлить еще на 30 дней, обратившись в местный иммиграционный офис.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили

Среди предложений банков существует отдельная группа тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Аналитики Банки.ру подобрали примеры таких карт.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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