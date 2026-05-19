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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Накопительные пенсии россиян вырастут с 1 августа на 17,3%

Фонд пенсионного и социального страхования проведет беззаявительный перерасчет.

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Фонд пенсионного и социального страхования с 1 августа проведет перерасчет накопительных пенсий. Увеличение составит 17,3%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Социальный фонд России.

Как объяснили в фонде, коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%).

Перерасчет будет проведен в беззаявительном порядке и затронет около 136 тысяч получателей, в том числе участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой.

Кроме того, на 19,3% вырастут срочные пенсионные выплаты тех граждан, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно вне программы софинансирования. По предварительным оценкам Соцфонда, это повышение затронет 37,3 тысячи человек.

Средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1,6 тысячи рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 3 тысячи, сообщили в Соцфонде.

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Мария Королева
Автор новостного контента Банки.ру
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