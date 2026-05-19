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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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Замминистра финансов посоветовал не хранить сбережения в долларах. Но и не в рублях

Чиновник назвал лучший актив.

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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев полагает, что лучшим активом для сбережений является золото. При этом он назвал атавизмом вложение средств в иностранную валюту.

«Золото — это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Считаю, что наличная иностранная валюта как способ сбережения — это атавизм. Это вошло в привычку в начале и в середине 90-х годов. К сожалению, значительный объем наличной иностранной валюты остается», — цитирует «Прайм» Алексея Моисеева.

По его мнению, интерес вкладчиков к золоту сдерживает только его низкая ликвидность, однако Моисеев призвал вкладываться в этот актив. 

«Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», — заявил замминистра.

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Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
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