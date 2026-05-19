В России предложили обязать владельцев жилья страховаться от чрезвычайных ситуаций

В России предложили ввести обязательное страхование жилья от природных чрезвычайных ситуаций. Инициативу, которую предложил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, поддержал Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«В России ежегодно происходят масштабные чрезвычайные ситуации, в результате которых причиняется ущерб в том числе жилым помещениям. Предусмотренные действующим законодательством региональные программы страхования жилья от ЧС не созданы, в связи с чем вопрос стоит остро. Обязательное страхование жилых помещений от ЧС — это один из способов решения проблемы», — заявил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

Он пояснил, что сегодня государство компенсирует ущерб, причиненный жилью от ЧС, с существенными ограничениями. Так, компенсации выплачиваются, только если жилье было единственным, и исходя из социальных норм.

«Массовое страхование жилых помещений позволило бы полностью компенсировать причиненный ущерб, причем не из средств федерального и регионального бюджетов, а за счет страховщиков и в гораздо более короткие сроки», — полагает Михаил Порватов.

По его мнению, договор страхования может заключаться через документ на оплату ЖКУ, и плата за страхование не стала бы серьезным обременением для граждан.