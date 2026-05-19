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Лента новостей
19 мая 2026 г.
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РЖД увеличивают глубину продажи билетов на поезда в соседнее государство

Изменения вводятся с 1 июня.

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«Российские железные дороги» увеличивают глубину продажи билетов в сообщении с Казахстаном. Теперь приобрести проездные документы на некоторые поезда в соседнее государство можно за три месяца до даты отправления.

«С 1 июня проездные документы на некоторые поезда, курсирующие в сообщении с Казахстаном, можно будет оформлять за 90 суток», — сообщили в РЖД.

На начальном этапе опция будет распространяться на два поезда формирования национального железнодорожного перевозчика Казахстана: «Казахстан темир жолы»: № 145/146 Нурлы Жол — Омск и № 325/326 Атырау — Астрахань.

Также услуга будет доступна пассажирам беспересадочных вагонов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщением Новосибирск — Риддер, отправляющихся из Новосибирска в составе поезда № 301 и из Риддера — в составе поезда № 308.

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Автор новостного контента Банки.ру
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