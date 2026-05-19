Аналитик прогнозирует дальнейшее снижение доходности рублевых вкладов

Снижение ставок по рублевым вкладам продолжится, однако не будет резким. Такой прогноз дал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он напомнил, что, по данным Банка России, максимальная средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков в первой декаде мая составила 13,04%. Это почти не отличается от 13,06% в третьей декаде апреля, но заметно ниже уровней начала апреля, когда показатель был 13,43% годовых. Ставки по депозитам продолжают постепенно идти вниз вслед за снижением ключевой ставки Банка России и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

«Для вкладчиков это означает, что период самых высоких доходностей банковских депозитов уже прошел, а банки больше не готовы активно переплачивать за рублевую ликвидность, особенно по длинным срокам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам свыше года уже составляет 11,42%, тогда как по срокам до шести месяцев пока еще держится выше 12,6%. Это также показывает, что рынок ждет дальнейшего снижения ставок, но не резкого», — отметил аналитик.

По его прогнозу, до конца весны вклады останутся привлекательными для консервативных инвесторов, но их преимущество перед короткими ОФЗ и качественными корпоративными облигациями будет постепенно сокращаться.

«На следующем заседании Банка России ожидаю снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Более широкий шаг снижения ставки, на мой взгляд, возможен только при дальнейшем замедлении инфляции и более слабых данных по экономике, а вот меньший шаг, например в 25 б. п., нельзя исключать даже при текущих темпах инфляции и экономического роста. Однако до следующего заседания ЦБ еще несколько раз будут опубликованы важные макроэкономические данные по недельным темпам инфляции, инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а также динамики темпов роста ВВП, поэтому мой прогноз по ставке еще может быть скорректирован», — пояснил Владимир Чернов.

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