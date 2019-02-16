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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 21:37 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг РНКБ на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 4317
- 21:24 Сбербанк ведет переговоры с фондами о рефинансировании долга Agrokor Прайм 2483
- 15:34 СМИ: российские власти интересовались покупкой доли Barclays в 2008 году ТАСС 1152
- 10:54 Арбитраж отклонил иск Социнвестбанка к экс-главе Таболину на 166 млн рублей РАПСИ 1710
- 22:38 АСВ требует 8,95 млрд рублей с экс-топов КБ «Унифин» и 1,63 млрд — с бывших руководителей Капиталбанка Banki.ru 2395
- 21:59 Норвик Банк меняет президента Banki.ru 2275
- 20:03 ЦБ сообщил правоохранителям о выводе активов из ВостСибтранскомбанка Banki.ru 2022
- 17:43 Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества РИА Новости 12130 3
- 17:02 ЦБ: рассчитываемая в рамках квоты иностранная доля в банках РФ снизилась до 12,41% Banki.ru 1319
- 13:33 «ВЭБ.РФ» и Газпромбанк профинансируют крупные проекты «КуйбышевАзота» и «Щекиноазота» Banki.ru 1509
- 13:13 Глава Почта Банка не обсуждал присоединение банка «Возрождение» ТАСС 1004
- 12:31 Вкладчики Камчаткомагропромбанка за три дня получили более половины всего объема страховки Banki.ru 1220
- 12:08 Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ вложатся в проект на 2,9 млрд долларов по строительству ГМК «Удокан» Banki.ru 1766
- 10:56 Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Москва» Banki.ru 2039
- 10:01 Чистая прибыль Международного инвестиционного банка по МСФО в 2018 году выросла в пять раз Banki.ru 954
- 09:19 Банки развивают некредитный бизнес Коммерсант 5892 9
- 08:43 Банки передали первые оборонные кредиты в Промсвязьбанк РБК 2121 2
- 08:13 СМИ: банк «Возрождение» меняет владельца Коммерсант 8978 7
- 22:55 ВЭБ и Газпромбанк примут участие в проекте строительства заводов по переработке отходов в энергию Banki.ru 2635 1
- 22:43 Выплаты членам правления Сбербанка в 2018 году составили 5,5 млрд рублей Banki.ru 4176 7
- 22:38 Fitch подтвердило РДЭ и повысило рейтинг устойчивости МТС Банка Banki.ru 1601
- 22:35 Вознаграждение Почта Банка сотрудникам Почты России составляет 1 млрд рублей в год ТАСС 2399 4
- 21:45 Сбербанк ищет нового инвестора для «Уралнефти» Banki.ru 1353 1
- 21:14 АСВ технически готово к отказу от банков-агентов для выплаты страхового возмещения ТАСС 2888 2
- 20:53 Санация банка «ФК Открытие» может быть юридически завершена в середине года ТАСС 2273
- 20:39 МСП Банк рассчитывает в будущем выкупать напрямую у АСВ пулы кредитов рухнувших банков Banki.ru 1479
- 20:25 Сбербанк сообщил об итогах испытаний спецконтейнеров для перевозки денег RNS 1684 2
- 19:44 Сбербанк по-прежнему рассчитывает продать Denizbank в I квартале Прайм 1238
- 19:02 АСВ предлагает дать банкам рассрочку при покупке активов санируемых кредитных организаций ТАСС 944
- 18:08 СМИ: в список банков для госзакупок добавлены «Ак Барс», «Возрождение», «Тинькофф» и СМП Банк Коммерсант 2610
- 16:02 Костин допустил отказ ВТБ от интеграции банка «Возрождение» ТАСС 2390 3
- 15:42 ВТБ и Сбербанк на следующей неделе обсудят создание региональной авиакомпании Прайм 1395 1
- 14:24 Банк «Траст» оспаривает в суде вывод 205 млрд рублей экс-руководством Рост Банка Прайм 1549 1
- 13:47 Задорнов заявил о дезинформировании Путина о комиссиях в 3% за эквайринг РБК 3942 16
- 13:24 ВТБ обладает планом действий на случай новых санкций США ТАСС 2030
- 10:37 В ЦБ оценили возможный эффект от будущих санкций в отношении России ТАСС 9172 7
- 10:21 Кабмин допускает возможность господдержки банков в случае новых санкций ТАСС 50628 2
- 10:01 Глава Почта Банка: «Людям нужен не банк, а возможность получить банковскую услугу» Banki.ru 1407
- 09:55 Роспотребнадзор проводит «контрольные закупки» в банках десяти регионов Banki.ru 1369 2
- 19:10 Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака «СберКуся» Banki.ru 3758 9
- 18:05 ЦБ включил десять банков в реестр инвестиционных советников ТАСС 2999
- 17:09 Промсвязьбанк готов профинансировать сферу здравоохранения на 113 млрд рублей ТАСС 1518
- 15:48 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам неожиданно снизилась Banki.ru 25190 4
- 13:20 ЦБ представил информацию о последних изменениях в банковском регулировании Banki.ru 3732
- 12:03 Moody's повысило рейтинги 12 банков и финансовых госинститутов РФ Banki.ru 2610
- 11:42 Клиентам Яринтербанка стали доступны переводы сервиса «Золотая корона» Banki.ru 745
- 09:11 Банк «Траст» стал одним из лидеров на рынке коммерческой недвижимости Banki.ru 1366
- 08:09 Верховный суд рекомендовал перепроверить продажу банка «Пойдем!» Коммерсант 2549
- 22:56 Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства Метробанка на 23 млрд рублей РАПСИ 4546
- 19:07 Уставный капитал Банка ДОМ.РФ увеличат на 15 млрд рублей Banki.ru 1664
- 18:36 МКБ разместит пятилетние евробонды на 500 млн евро с доходностью 5,15% Прайм 2090 1
- 18:14 ЦБ отметил прекращение оттока валютных депозитов и январское оживление кредитования Banki.ru 1251
- 17:20 Структурный профицит банковской ликвидности сократился в январе до 2,7 трлн рублей Banki.ru 1239
- 15:25 Украинский Сбербанк увеличил уставный капитал на 8 млрд рублей Banki.ru 1461 2
- 15:02 В банке «Траст» прокомментировали ситуацию с долгами «ЮТэйр» Banki.ru 1566