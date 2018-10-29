Центробанк планирует ввести новый порядок оценки процентного риска по банковскому портфелю, сообщили в пресс-службе регулятора.



Проект положения ЦБ устанавливает, в частности, порядок расчета величины процентного риска по банковскому портфелю методами оценки изменения стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок.



«Внесение изменений в требования к управлению процентным риском по банковскому портфелю и внедрение нового порядка оценки величины данного риска направлены на совершенствование систем управления процентным риском в банках, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения из-за изменения процентных ставок, в том числе по долгосрочным активам и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок», — отмечается в релизе.

В дальнейшем регулятор намерен использовать новые показатели величины процентного риска по банковскому портфелю при оценке экономического положения банков с учетом пропорциональности регулирования их деятельности, а также внести изменения в соответствующую форму отчетности, пояснили в Банке России.

ЦБ ожидает комментарии по проектам этих нормативных актов до 15 ноября.