Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее расчеты с вкладчиками Международного Банка Санкт-Петербурга, по состоянию на 31 октября 2018 года выплатило 11,22 млрд рублей, что приближается к 70% общей денежной ответственности АСВ по данному страховому случаю. Такие данные опубликованы на сайте АСВ.

Выплаты получили уже 9,7 тыс. вкладчиков МБСП.

​Международный Банк Санкт-Петербурга​ лишился лицензии Ранее ЦБ ввел в МБСП временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.



У банка в среду, 31 октября, была отозвана лицензия. Но страховой случай в отношении МБСП наступил раньше в связи с введением Центробанком 15 октября трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.



АСВ с 25 октября осуществляет выплату страхового возмещения вкладчикам МБСП через отделения ВТБ, действующего в качестве банка-агента. Согласно реестру обязательств МБСП, за выплатой страхового возмещения на сумму около 16,6 млрд рублей могут обратиться в общей сложности порядка 16 тыс. вкладчиков.