ВТБ расширил эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay на Дальний Восток. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Сервис позволяет туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение», — говорится в сообщении.

ВТБ обеспечил работу POS-терминального и кассового сервиса, при котором никак не используются банковские карты. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. Для этого сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код трансакции.