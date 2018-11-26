ВТБ расширил эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay на Дальний Восток. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
«Сервис позволяет туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение», — говорится в сообщении.
ВТБ обеспечил работу POS-терминального и кассового сервиса, при котором никак не используются банковские карты. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. Для этого сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код трансакции.
Китайцы смогут платить через AliPay в России без POS-терминала
В «Русском Стандарте» ожидают, что новый сервис будет особенно популярен в отелях и ресторанах.