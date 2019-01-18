Команду Альфа-Банка пополнит выходец из «Бинбанк Диджитал» Дамир Баттулин. Он займет пост руководителя департамента развития онлайн-каналов и будет отвечать за развитие цифровых каналов и сервисов Альфа-Банка для физических и юридических лиц. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.

В зоне ответственности Дамира Баттулина будет находиться развитие цифровых каналов как для розничных клиентов, так и для корпоративных. В первую очередь речь идет о разработке мобильного приложения финучреждения, интернет-банка, интерфейса банкоматов, сайта банка и проектировании клиентских сценариев для цифровых каналов. Также в его ведении будут находиться цифровые сервисы, такие как биометрия и проекты интеграции с государственными информационными системами.

До прихода в Альфа-Банк Дамир Баттулин занимал должность председателя правления «Бинбанк Диджитал», где развивал цифровой банковский бизнес, дистанционные каналы и платформы продаж. В 2013—2014 годах он возглавлял блок карточного бизнеса и дистанционного обслуживания Бинбанка. В 2012 году пришел в Бинбанк на позицию управляющего Сибирской региональной дирекцией, в 2008—2011 годах Баттулин занимал пост председателя правления Мастер-Банка в Казахстане.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru