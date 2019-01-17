За полтора года уровень доверия населения к банкам вырос. Доверие к страховым и инвестиционным компаниям, микрофинансовым организациям и негосударственным пенсионным фондам осталось на прежнем уровне. Таковы данные всероссийского опроса населения, проведенного аналитическим центром НАФИ.



«На сегодняшний день 65% россиян доверяют банкам (16% полностью доверяют, 49% — скорее доверяют), что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2017 году. По результатам предыдущих исследований НАФИ различными видами финансовых услуг сегодня пользуются 87% россиян. В отношении стабильности банковской системы россияне сохраняют умеренный оптимизм: 41% россиян полагают, что российская банковская система будет стабильна и банкротиться будут только отдельные мелкие и средние банки. Почти каждый третий (29%) считает, что возможно банкротство одного-двух крупных банков. 14% россиян настроены более пессимистично и ожидают банкротства ведущих банков», — отмечается в сообщении.

По данным НАФИ, на втором месте по уровню доверия находятся страховые компании — им доверяют 36% россиян. За год уровень доверия страховщикам практически не изменился (35% в 2017 году). Инвестиционным компаниям и НПФ доверяют по 15% граждан РФ, микрофинансовым организациям — 6%.