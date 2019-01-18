Иностранным инвестором, заинтересованным в покупке Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), может быть китайская инвестиционная компания Fosun или Harbin Bank, пишет «Коммерсант».

Только у этих двух организаций есть мандат властей КНР на покупку банка в России, рассказал изданию источник, знакомый с китайским рынком M&A. Другие китайские кредитные организации, например Heihe Rural Commercial, по его словам, тоже могут быть заинтересованы в сделке, но их участие в ней менее вероятно из-за отсутствия соответствующего мандата. Другой собеседник газеты называет Harbin Bank наиболее вероятным покупателем.

Ранее сообщалось, что в покупке дальневосточного банка заинтересованы именно китайские инвесторы. Их интерес к этому активу обусловлен его региональной спецификой. «Учитывая региональное присутствие АТБ, он может быть интересен китайским инвесторам прежде всего с точки зрения проведения расчетов и обслуживания своих клиентов, работающих на Дальнем Востоке, либо совместных российско-китайских предприятий»,— считает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Интерес к покупке кредитной организации в России могут иметь и другие китайские банки, но они сейчас не имеют соответствующего мандата от властей своей страны. Среди российских инвесторов заинтересованность в покупке дальневосточного банка проявляли Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

ЦБ выставляет на торги Азиатско-Тихоокеанский Банк Открытый аукцион в электронной форме с понижением стартовой цены состоится 14 марта 2019 года на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».

Банк России выставит акции АТБ на голландский аукцион 14 марта 2019 года. Стартовая цена, по которой регулятор намерен продать дальневосточный банк, составляет 9,85 млрд рублей, а минимальная — 6 млрд. В декабре прошлого года зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что покупкой АТБ интересуются по меньшей мере три инвестора, еще несколько выражали устное желание принять участие в аукционе. Также, по его словам, в покупке заинтересован один иностранный инвестор.