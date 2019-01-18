Передача Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка станет для последнего положительной, если Связь-Банк будет «должным образом зачищен», сообщил в пятницу замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Если Связь-Банк будет должным образом зачищен, это будет для ПСБ положительно. Но зависит от того, что там будет на балансе. Если там старые скелеты останутся, тогда, конечно, это нам не надо. Если это будет зачищено, вроде ВЭБ обещает это зачистить все, тогда, конечно, это хорошая идея», — сказал он.

Минфин также положительно смотрит на получение Промсвязьбанком большого количества розничных клиентов в результате передачи Связь-Банка, так как это позволит дифференцировать бизнес, отметил Моисеев.

«У нас концепция ПСБ в рамках той стратегии, которую утвердили на набсовете, мы говорили, что это будет оборонный банк, который при этом будет, во-первых, самоокупаемым, а во-вторых, который будет универсальным для того, чтобы оказывать всем клиентам разнообразные сервисы. Понятно, что если ПСБ обслуживает оборонный завод, то он захочет предложить все условия. Кроме того, для того, чтобы банк был самоокупаемым надо иметь дифференцированную клиентскую базу, дифференцированный бизнес и так далее. Поэтому в этом смысле это очень хорошо. Там хорошая клиентская база, хорошая розничная сеть у Связь-Банка», — добавил замминистра.

В декабре ВЭБ предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в целом одобряет эту идею.